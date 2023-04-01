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Чемпионат Италии. Серия А

«Пророк снова в деле» - Делио Росси нашёл новый клуб

01 Апреля 2023 • 12:04 Комментировать

Бывший тренер «Лацио» Делио Росси по прозвищу «Пророк», тренировавший этот клуб с 2005 по 2009 год, нашел себе новое рабочее место. Правда, теперь это далеко не «Лацио» и даже не Серия Б, а третья лига итальянского футбола - «Фоджа», бывший клуб Игоря Колыванова. Он подписал соглашение сроком до 2024 года

- Я взволнован, возвращаюсь домой, в город, в котором я вырос. Тут, в Фодже, есть все, что мне нужно, любовь, воспоминания, страсть. Я в своем городе. Форца Фоджа! - по-итальянски поэтично описал свое возвращение Делио Росси.

Ранее, в 90-е годы прошлого столетия, он уже тренировал клуб - сперва с 1991 по 1993, работая с игроками до 21 года, а затем в сезоне 1995/1996. 

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Евро-Футбол.Ру,
Делио Росси Фоджа
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