«Пророк снова в деле» - Делио Росси нашёл новый клуб

Бывший тренер «Лацио» Делио Росси по прозвищу «Пророк», тренировавший этот клуб с 2005 по 2009 год, нашел себе новое рабочее место. Правда, теперь это далеко не «Лацио» и даже не Серия Б, а третья лига итальянского футбола - «Фоджа», бывший клуб Игоря Колыванова. Он подписал соглашение сроком до 2024 года

- Я взволнован, возвращаюсь домой, в город, в котором я вырос. Тут, в Фодже, есть все, что мне нужно, любовь, воспоминания, страсть. Я в своем городе. Форца Фоджа! - по-итальянски поэтично описал свое возвращение Делио Росси.

Ранее, в 90-е годы прошлого столетия, он уже тренировал клуб - сперва с 1991 по 1993, работая с игроками до 21 года, а затем в сезоне 1995/1996.