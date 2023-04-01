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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» и «Наполи» могут совершить громкий обмен

01 Апреля 2023 • 10:28 Комментировать

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен является главной целью «ПСЖ» на летнее трансферное окно, рапортует RMC Sport. Сумма потенциальной сделки оценивается более чем в 100 миллионов евро. Парижане не могут позволить себе такие траты, а потому попытаются выменять нигерийца.

Чемпион Лиги 1 хочет серьезно снизить стоимость африканца за счет включения в сделку двух своих футболистов. В неаполитанский клуб могут отправиться аргентинцы Мауро Икарди и Леандро Паредес.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 23 поединка, записав на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Мауро Икарди Леандро Паредес Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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