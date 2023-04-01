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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист «Лацио» эффектно улетел в спортивный зал прямо с шоссе видео

01 Апреля 2023 • 09:08 Комментировать

Марокканский футболист Софьян Кьюин, в прошлом номинально выступавший за «Лацио» (фактически не провел ни одного матча за клуб, слоняясь по арендам) и поигравший за «Салернитану» и «Венецию», стал автором впечатляющей аварии в Бельгии.

Находясь за рулем Mercedes и спутав трассу общественного движения со знаменитым формульным автодромом «Спа-Франкоршам» (в момент аварии машина двигалась со скоростью в 200 км/час), 25-летний Кьюин наехал на бордюр ограничителя кругового движения, использовав его как катапульту.

И Mercedes отправился в полет, приземлившись в спортивном зале. Собственно, все видно на видео - комментарии, как говорится, излишни. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Салернитана Софьян Кьюин
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