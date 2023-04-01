Марокканский футболист Софьян Кьюин, в прошлом номинально выступавший за «Лацио» (фактически не провел ни одного матча за клуб, слоняясь по арендам) и поигравший за «Салернитану» и «Венецию», стал автором впечатляющей аварии в Бельгии.

Находясь за рулем Mercedes и спутав трассу общественного движения со знаменитым формульным автодромом «Спа-Франкоршам» (в момент аварии машина двигалась со скоростью в 200 км/час), 25-летний Кьюин наехал на бордюр ограничителя кругового движения, использовав его как катапульту.

И Mercedes отправился в полет, приземлившись в спортивном зале. Собственно, все видно на видео - комментарии, как говорится, излишни.