«Милан» нашёл нового нападающего

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам попал в сферу интересов другого итальянского клуба. Как стало известно журналисту Экрему Конуру, оформить трансфер английского футболиста хочет «Милан». В стане «россонери» видят в Абрахаме замену бельгийцу Дивоку Ориги.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании Тэмми также заинтересованы бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Челси». Стоимость 25-летнего игрока оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 27 поединков. На счету англичанина шесть забитых мячей и три результативные передачи.