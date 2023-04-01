Черышев назвал самого жёсткого тренера в карьере

Российский полузащитник Денис Черышев, ныне выступающий за итальянскую «Венецию», поделился мнением о бывшем наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов – самый жесткий тренер в моей карьере. Благодарен ему, ведь под его руководством у меня получались невероятные вещи. Чего толь стоит дубль в матче с Саудовской Аравией», - передает слова Черышева Relevo.

32-летний полузащитник перешел в «Венецию» в прошлом году, подписав двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Черышев провел 16 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.