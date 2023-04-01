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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» нацелился на звёздного нападающего

01 Апреля 2023 • 07:31 Комментировать

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за миланский «Интер», может попробовать свои силы во французском чемпионате. Об этом рапортует издание Lequipe.

По сведениям источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ». Парижский гранд хочет оформить переход нападающего по завершении нынешнего сезона.

Напомним, что полноценный контракт Лукаку принадлежит лондонскому «Челси». Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ромелу сыграл за «нерадзурри» 19 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Ромелу Лукаку
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