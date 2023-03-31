Матри спрогнозировал окончание сезона для «Ювентуса»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессандро Матри считает, что «Ювентус» еще может очень хорошо закончить сезон, несмотря на то, что осенью казалось, что клуб тонет.

- Ситуация достаточно перспективная. Кубок Италии и Лига Европы - это объективные цели, но можно занять еще и четвертое место в чемпионате, даже с этим штрафом, особенно в свете того, что Массимилиано Аллегри постепенно обретает своих самых важных игроков, - цитирует слова Матри итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата туринский «Ювентус» сразится с «Вероной».