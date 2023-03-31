Симоне Индзаги: «Нужен наилучший «Интер»

В следующем, двадцать восьмом туре итальянского чемпионата миланскому «Интеру» предстоит сразиться с «Фиорентиной», и Симоне Индзаги, наставник команды, поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

- Мы очень хотим показать хороший матч при своей родной публике. Мы встречаемся с мотивированной командой, которая также хорошо идет в Европе и Кубке Италии. Так что для успеха «Интеру» придется показать максимум своих возможностей, - заявил Симоне Индзаги, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч между «Интером» и «Фиорентиной» состоится первого апреля.