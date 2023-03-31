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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» рассказали о состоянии Миранчука эксклюзив

31 Марта 2023 • 14:36 Комментировать

Алексей Миранчук из-за травмы пропустил последний матч «Торино» в чемпионате Италии и не поехал в расположение сборной России. Пьеро Ванера, пресс-атташе итальянского клуба, высказался о состоянии российского футболиста.

«Алексей сейчас тренируется и восстанавливается. На данный момент мы не можем сказать, сыграет ли он против «Сассуоло». Это станет точно известно в воскресенье, когда на пресс-конференции перед матчем наш главный тренер Иван Юрич об этом официально расскажет», - сказал Ванера корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне 2022/2023 Алексей Миранчук провёл за «Торино» 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Права на 27-летнего полузащитника принадлежат «Аталанте».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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