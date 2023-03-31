Себастьян Фрей: «Меньян? У меня тоже были эффектные сейвы»

Бывший французский голкипер Себастьян Фрей прокомментировал успехи Майка Меньяна, вдохновленная игра которого позволила сборной Франции обыграть ирландцев со счетом 1:0. Фрей заявил, что в его карьере также были эффектные прыжки и спасения.

- Меньян - лучший в мире? Позвольте, но у меня были не менее эффектные прыжки и спасения. В мое время в Серии А были такие киперы, как Буффон, Перуцци, Тольдо, - напомнил Фрей, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Стоит заметить, что именно Фрей стоял в воротах «Интера» в печальном для его команды матче с «Миланом» в 2001 году, в котором «змеи» пропустили шесть безответных мячей.