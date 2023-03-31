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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» предлагает Кварацхелии пятилетний контракт

31 Марта 2023 • 07:05 Комментировать

Итальянский «Наполи» надеется продлить контракт с грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией еще на пять лет, об этом сообщает FootMercato. Яркая игра Кварацхелии стимулирует интерес к его персоне среди самых именитых клубов Европы, и «Наполи» не хочет отпускать раскрывшегося в ее составе игрока, хотя бы не заработав на этом.

Условия соглашения не оглашаются, однако наверняка оно позволит Кварацхелии стать миллионером в смысле высокой зарплаты.

Напомним, что грузинский форвард перебрался в итальянский клуб в прошлом году, ранее он успел поиграть в России за «Локомотив» и «Рубин». 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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