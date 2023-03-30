Капуто: «Если «Эмполи» вылетит - придётся вернуться в «Сампдорию»

Выступающий в аренде в «Эмполи» Франческо Капуто признался, что он кровно заинтересован в спасении прописки клуба в Серии А - в таком случае ему удастся остаться в клубе и Серии А, в противном же случае последует возвращение в «Сампдорию», которая фактически обречена на вылет в Серию Б.

- Как я оказался в «Эмполи»? В какой-то момент руководство «Сампдории» сказало игрокам, что нужно искать решения. Я смог вернуться в «Эмполи», клуб который мне нравится. Будущее? Если спасемся, останусь тут еще на два года. Если нет, то вернусь в «Сампдорию», - цитирует Капуто итальянское новостное агентство ITASportPress.