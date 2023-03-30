Моратти: «Конте - более подходящий тренер, если говорить о борьбе за Скудетто»

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти считает, что клубу подошла бы фигура Антонио Конте в качестве следующего наставника. Конте расстался на днях с «Тоттенхэмом» и теперь открыт для разных предложений.

- Возвращение Конте? Что я могу сказать? Пока что я не говорил с Мароттой, не могу знать. Но если «Интер» хочет бороться за Скудетто, Конте - более удачный вариант, - цитирует слова Моратти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что именно при Антонио Конте «Интер» в последний раз на данный момент выиграл чемпионский титул, это случилось в 2021 году.