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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» придумала, как не допустить трансфер Дибалы в «Атлетико»

30 Марта 2023 • 20:41 Комментировать (1)

Поговаривают, что Пауло Дибала является главной целью «Атлетико» на летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, в «Роме» считают, что аргентинский форвард уже договорился с мадридским клубом на словах. При этом в столице Италии хотят не допустить трансфер Дибалы в стан «матрасников». «Рома» уже готовит для Пауло предложение о новом контракте. «Волки» хотят улучшить условия для игрока, а также поднять клаузулу. На сегодняшний день 29-летнего аргентинца можно выкупить всего лишь за 12 миллионов евро. Опция работает для зарубежных клубов. 

В сезоне 2022/2023 Пауло Дибала провёл 29 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2023
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