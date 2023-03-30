Летом в «ПСЖ» может произойти серьёзная перестройка состава. Полузащита – та линия, которую французский гранд собирается усилить в обязательном порядке. Как сообщает Todofichajes, парижане хотят заполучить Сергея Милинковича-Савича из «Лацио».

По данным источника, «ПСЖ» будет готов заплатить за Милинковича-Савича 90 миллионов евро. При этом «Лацио» хочет получить за своего лидера 100 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Сергей Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 36 официальных матчей. На счету 28-летнего полузащитника шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.