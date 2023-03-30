Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет купить топ-футболиста за 90 млн евро слухи

30 Марта 2023 • 15:16 Комментировать

Летом в «ПСЖ» может произойти серьёзная перестройка состава. Полузащита – та линия, которую французский гранд собирается усилить в обязательном порядке. Как сообщает Todofichajes, парижане хотят заполучить Сергея Милинковича-Савича из «Лацио».

По данным источника, «ПСЖ» будет готов заплатить за Милинковича-Савича 90 миллионов евро. При этом «Лацио» хочет получить за своего лидера 100 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Сергей Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 36 официальных матчей. На счету 28-летнего полузащитника шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио ПСЖ Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
15:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию об интересе «Наполи» к Дивееву
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересован в переходе Дивеева
15:16 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить топ-футболиста за 90 млн евро слухи
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл две альтернативы Кейну
13:41 · Италия. Серия А
Капелло: «Хвича и Осимхен – главные звёзды Серии А»
13:08 · Италия. Серия А
В «Торино» рассказали о восстановлении Миранчука
12:47 · Италия. Серия А
«Барселона» уже ведёт переговоры по продаже Юмтити 1
12:27 · Италия. Серия А
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Амрабату
12:00 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить Амрабата
11:02 · Италия. Серия А
«Интер» опасается, что Чалханоглу может пропустить до трёх матчей
10:28 · Италия. Серия А
Восемь клубов претендуют на игрока «Барселоны»
09:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на центрфорварда из Серии А
08:58 · Италия. Серия А
Амрабат выбрал между «Барселоной» и «Атлетико»
08:41 · Италия. Серия А
Хёйлунн: «Роналду - мой кумир в футболе» 3
07:01 · Италия. Серия А
Бергоми: «Четвертьфинал Лиги чемпионов для «Интера» - это чудо, команда не готова к нему»
Все новости
Рекомендуем