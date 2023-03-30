Капелло: «Хвича и Осимхен – главные звёзды Серии А»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, поработавший в сборной России, высказался об игре лидеров «Наполи» Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена в нынешнем сезоне Серии А.

«Думаю, что Кварацхелию и Осимхена можно назвать двумя главными звездами этого сезона Серии А», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хвича принял участие в 23 поединках, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Осимхен сыграл 23 мяча в рамках Серии А. На счету нигерийского бомбардира 21 гол и четыре результативные передачи.