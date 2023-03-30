Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Хвича и Осимхен – главные звёзды Серии А»

30 Марта 2023 • 13:41 Комментировать

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, поработавший в сборной России, высказался об игре лидеров «Наполи» Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена в нынешнем сезоне Серии А.

«Думаю, что Кварацхелию и Осимхена можно назвать двумя главными звездами этого сезона Серии А», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хвича принял участие в 23 поединках, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Осимхен сыграл 23 мяча в рамках Серии А. На счету нигерийского бомбардира 21 гол и четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
13:41 · Италия. Серия А
Капелло: «Хвича и Осимхен – главные звёзды Серии А»
13:08 · Италия. Серия А
В «Торино» рассказали о восстановлении Миранчука
12:47 · Италия. Серия А
«Барселона» уже ведёт переговоры по продаже Юмтити 1
12:27 · Италия. Серия А
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Амрабату
12:00 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить Амрабата
11:02 · Италия. Серия А
«Интер» опасается, что Чалханоглу может пропустить до трёх матчей
10:28 · Италия. Серия А
Восемь клубов претендуют на игрока «Барселоны»
09:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на центрфорварда из Серии А
08:58 · Италия. Серия А
Амрабат выбрал между «Барселоной» и «Атлетико»
08:41 · Италия. Серия А
Хёйлунн: «Роналду - мой кумир в футболе» 3
07:01 · Италия. Серия А
Бергоми: «Четвертьфинал Лиги чемпионов для «Интера» - это чудо, команда не готова к нему»
06:55 · Италия. Серия А
Моратти: «Лига чемпионов - тоже возможность»
06:47 · Италия. Серия А
Вьери: «Ретеги - перспективный парень, но еще «сырой»
04:58 · Италия. Серия А
Тонали: «Пиоли помог мне во всём»
04:26 · Италия. Серия А
Белотти: «Тем летом обо мне говорили все»
Все новости
Рекомендуем