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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» рассказали о восстановлении Миранчука

30 Марта 2023 • 13:08 Комментировать

В «Торино» высказались по поводу восстановления полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

«Алексей продолжает восстановиться. Он чувствует себя лучше, но участие в матче с «Сассуоло» в понедельник все еще под вопросом», - передает слова представителя пресс-службы клуба издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук не поехал на мартовский сбор сборной России из-за повреждения. Он пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей сыграл 20 матчей, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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