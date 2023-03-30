В «Торино» рассказали о восстановлении Миранчука

В «Торино» высказались по поводу восстановления полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

«Алексей продолжает восстановиться. Он чувствует себя лучше, но участие в матче с «Сассуоло» в понедельник все еще под вопросом», - передает слова представителя пресс-службы клуба издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук не поехал на мартовский сбор сборной России из-за повреждения. Он пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей сыграл 20 матчей, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.