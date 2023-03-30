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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет купить Амрабата

30 Марта 2023 • 12:00 Комментировать

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат является трансферной целью ряда топ-клубов Европы. В гонку за игроком включился французский «ПСЖ», рапортует издание Footmercato.

Парижский гранд намерен побороться за игрока с каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико». Однако Амрабата не привлекает вариант переезда в столицу Франции. Софьян желает продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Срок действующего контракта 26-летнего игрока с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Софьян Амрабат
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