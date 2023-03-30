«ПСЖ» хочет купить Амрабата

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат является трансферной целью ряда топ-клубов Европы. В гонку за игроком включился французский «ПСЖ», рапортует издание Footmercato.

Парижский гранд намерен побороться за игрока с каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико». Однако Амрабата не привлекает вариант переезда в столицу Франции. Софьян желает продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Срок действующего контракта 26-летнего игрока с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.