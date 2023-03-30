Восемь клубов претендуют на игрока «Барселоны»

Американский защитник Серджино Дест, правами на которого владеет каталонская «Барселона», пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям 90min, у футболиста появился вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Интерес к нему проявляет берлинский «Унион».

Помимо клуба из Берлина Дест находится в шорт-листе ряда европейских клубов. На американца претендуют «Атлетико», «Севилья», «Вильярреал», «Валенсия», «Лион», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Серджино выступает за «Милан» на правах аренды. Защитник провел в Серии А восемь матчей.