Амрабат выбрал между «Барселоной» и «Атлетико»

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, правами на которого владеет «Фиорентина», находится в сфере интересов европейских топ-клубов. Об этом рапортует Footmercato.

Заинтересованность в трансфере 26-летнего исполнителя проявляет мадридский «Атлетико». Также подписать игрока не против каталонская «Барселона». Что касается самого Амрабата, то марокканец отдает предпочтение переходу в стан «сине-гранатовых».

Софьян связан контрактным обязательствами с флорентийским клубом до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его нынешнюю трансферную стоимость в 25 миллионов евро.