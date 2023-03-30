Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Амрабат выбрал между «Барселоной» и «Атлетико»

30 Марта 2023 • 08:58 Комментировать

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, правами на которого владеет «Фиорентина», находится в сфере интересов европейских топ-клубов. Об этом рапортует Footmercato.

Заинтересованность в трансфере 26-летнего исполнителя проявляет мадридский «Атлетико». Также подписать игрока не против каталонская «Барселона». Что касается самого Амрабата, то марокканец отдает предпочтение переходу в стан «сине-гранатовых».

Софьян связан контрактным обязательствами с флорентийским клубом до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его нынешнюю трансферную стоимость в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
09:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на центрфорварда из Серии А
08:58 · Италия. Серия А
Амрабат выбрал между «Барселоной» и «Атлетико»
08:41 · Италия. Серия А
Хёйлунн: «Роналду - мой кумир в футболе» 1
07:01 · Италия. Серия А
Бергоми: «Четвертьфинал Лиги чемпионов для «Интера» - это чудо, команда не готова к нему»
06:55 · Италия. Серия А
Моратти: «Лига чемпионов - тоже возможность»
06:47 · Италия. Серия А
Вьери: «Ретеги - перспективный парень, но еще «сырой»
04:58 · Италия. Серия А
Тонали: «Пиоли помог мне во всём»
04:26 · Италия. Серия А
Белотти: «Тем летом обо мне говорили все»
03:43 · Италия. Серия А
Дзаккерони выписали из больницы
03:27 · Италия. Серия А
Данило Д’Амброзио: «Мы все мечтаем о финале Лиги чемпионов»
02:59 · Италия. Серия А
«Монца» интересуется возможностью приглашения Ибрагимовича
29 Марта
23:54 · Италия. Серия А
Тонали: «Ибрагимович всё не успокаивается»
23:38 · Италия. Серия Б
В «Брешии» с радостью узнали о том, что Клотет стал наставником «Торпедо»
23:27 · Италия. Серия А
Вьери назвал своего идеального тренера
23:00 · Италия. Серия А
Тудор нахваливает французский чемпионат
Все новости
Рекомендуем