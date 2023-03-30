Хёйлунн: «Роналду - мой кумир в футболе»

Датский нападающий Расмус Хёйлунн, выступающий в чемпионате Англии за «Аталанту», рассказал о своем футбольном кумире.

«Моим кумиром является Криштиану Роналду. Отец познакомил меня с его игрой, когда он еще выступал за «Манчестер Юнайтед». Затем я наблюдал за карьерой КриРо в мадридском «Реале». Мне нравится его менталитет, а также страсть, с которой он забивает голы», - передает слова нападающего Sportskeeda.

Ранее сообщалось о возможном трансфере Хёйлунна в туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Расмус провел 23 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.