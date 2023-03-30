Бергоми: «Четвертьфинал Лиги чемпионов для «Интера» - это чудо, команда не готова к нему»

Бывший капитан миланского «Интера» Джузеппе Бергоми пессимистичен - он считает, что «Интер» не готов к выступлениям среди лучших восьми клубов Европы. По его словам, команде многого не хватает:

- Это чудо, что «Интер» забрался в число восьми лучших клубов Европы. Никаких приобретений зимой, в открытой игре команда ничего не может, в ней нет быстрых игроков. Есть хорошие игроки, но они не бегают, - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянской команде придется сразиться с португальской «Бенфикой», первый матч состоится 11 апреля.