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Чемпионат Италии. Серия А

Моратти: «Лига чемпионов - тоже возможность»

30 Марта 2023 • 06:55 Комментировать

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти считает, что Лига чемпионов в этом сезоне также может покориться «Интеру» - так он сказал в ответ на вопрос, выиграет ли «Интер» другие трофеи, кроме взятого в январе Суперкубка Италии.

- Другие трофеи? В этом сезоне есть возможность взять даже Лигу чемпионов, я не говорю, что путь к ней прост, но возможность есть, - цитирует слова бывшего президента fcinter1908.it.

В последний раз миланский клуб брал самый престижный клубный трофей футбольной Европы в 2010 году, тогда он переиграл в финале «Баварию» благодаря двум мячам Диего Милито.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Массимо Моратти
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