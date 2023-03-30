Вьери: «Ретеги - перспективный парень, но еще «сырой»

Бывший итальянский бомбардир Кристиан Вьери поделился своим мнением по поводу Матео Ретеги, который забил в двух матчах, проведенных за сборную Италии. Вьери считает, что Матео талантливый игрок, но ему еще надо поработать над собой.

- Он перспективен, он внес усиление в игру, Манчини оказался прав с ним, но ему еще надо улучшаться. Конечно, это можно сделать лишь только играя, - цитирует слова Вьери pianetamilan.it.

В первых двух матчах нового отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года сборная Италии проиграла англичанам со счетом 1:2, после чего обыграла сборную Мальты 2:0.