Тонали: «Пиоли помог мне во всём»

Итальянский полузащитник Сандро Тонали, раскрытия которого в «Милане» пришлось ждать весьма долго, очень благодарен за терпение наставнику клуба Стефано Пиоли. Он заявил, что очень многим обязан тому.

- Первый год был очень сложным. Мне было трудно психологически, я стал игроком клуба, за который болел. Надо было перестроить восприятие. Пиоли очень многое сделал для меня, помог, на поле, вне поля, - цитирует слова Тонали

Напомним, что «Милан» является действующим чемпионом Италии, в воскресенье команда сыграет с «Наполи» - лидером нынешнего сезона.