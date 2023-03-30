Белотти: «Тем летом обо мне говорили все»

Шесть лет назад нападающий «Ромы» Андреа Белотти гремел на всю Европу - он едва не стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в составе «Торино», а клуб пытался продать его за 100 миллионов евро. «Милан» был готов купить его - не за сотню, конечно, чуть меньше, и Андреа до сих пор вспоминает это время.

- Да, это было лето, когда обо мне говорили все. Везде неслось «Белотти, Белотти». Вроде бы «Милан» собирался выложить за меня 58 миллионов евро, кто-то советовал выбрать клуб, который играет в Лиге чемпионов, - цитирует слова Белотти pianetamilan.it.

В «Рому» Белотти перебрался в прошлом году.