Дзаккерони выписали из больницы

В феврале мы сообщали о том, что бывший наставник итальянского «Милана» Альберто Дзаккерони получил тяжелую травму головы прямо у себя дома, неудачно упав с лестницы. Лишь сейчас, спустя более чем полтора месяца, его выписали из больницы, но теперь Альберто предстоит долгий путь к реабилитации - врачи считают, что это займет не менее шестидесяти дней. Об этом сообщает pianetamilan.it.

Напомним, что Дзаккерони руководил «Миланом» с 1998 по 2001 год, при нем команда выиграла чемпионский титул в 1999 году, а также именно он пригласил в клуб украинского нападающего Андрея Шевченко.