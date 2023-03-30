Данило Д’Амброзио: «Мы все мечтаем о финале Лиги чемпионов»

Данило Д’Амброзио, защитник миланского «Интера», верит в то, что его клуб может дойти до финала Лиги чемпионов. Турнирная сетка благоволит «Интеру», клуб точно избежит до финала таких конкурентов, как «Реал», «Манчестер Сити» или «Бавария».

- Мы можем выйти в финал, мы все мечтаем об этом. Но для того, чтобы мечта стала явью, надо много работать. В четвертьфинале все команды сильные. Но, надо признать, есть команды, которые объективно сильнее нас, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч «Интера» с «Бенфикой» состоится одиннадцатого апреля.