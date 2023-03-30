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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» интересуется возможностью приглашения Ибрагимовича

30 Марта 2023 • 02:59 Комментировать

Златан Ибрагимович не раз подчеркивал, что хочет завершить карьеру в итальянской Серии А, но это вовсе необязательно будет «Милан». Летом пока еще действующий чемпион Италии может расстаться со Златаном, однако он еще хочет поиграть - и, как утверждает Calciomercato.it, такая возможность ему может представиться в «Монце», которая интересуется возможностью приглашения Ибрагимовича.

У Адриано Галлиани сложились очень хорошие отношения со шведом, и он надеется, что эта идея сработает, ведь в таком случае «Монца», по крайней мере, может рассчитывать на медийное внимание и спонсоров, которые обожают работать со Златаном. 

 
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Монца
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