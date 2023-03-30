«Монца» интересуется возможностью приглашения Ибрагимовича

Златан Ибрагимович не раз подчеркивал, что хочет завершить карьеру в итальянской Серии А, но это вовсе необязательно будет «Милан». Летом пока еще действующий чемпион Италии может расстаться со Златаном, однако он еще хочет поиграть - и, как утверждает Calciomercato.it, такая возможность ему может представиться в «Монце», которая интересуется возможностью приглашения Ибрагимовича.

У Адриано Галлиани сложились очень хорошие отношения со шведом, и он надеется, что эта идея сработает, ведь в таком случае «Монца», по крайней мере, может рассчитывать на медийное внимание и спонсоров, которые обожают работать со Златаном.