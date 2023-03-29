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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали: «Ибрагимович всё не успокаивается»

29 Марта 2023 • 23:54 Комментировать

Полузащитник итальянского «Милана» Сандро Тонали рассказал о своих взаимоотношениях со Златаном Ибрагимовичем, который является самым возрастным игроком в составе клуба, а также самым, безусловно, авторитетным. По его словам, характер Ибрагимовича с годами совершенно не меняется.

- Он не успокаивается. Он всегда провоцирует тебя, бросает вызов. Когда ты проигрываешь ему, он насмехается над тобой. Но зато если выигрываешь - бьешь ему ниже пояса, - цитирует слова Тонали телеканал DAZN.

Напомним, что Ибрагимович проводит свой второй карьерный отрезок в «Милане», он вернулся в итальянский клуб в 2020 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Сандро Тонали
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