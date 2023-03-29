Вьери назвал своего идеального тренера

Бывший нападающий «Ювентуса», «Лацио», «Интера» и «Милана» Кристиан Вьери назвал лучшего наставника в своей карьере, он считает, что это был Марчело Липпи - человек, «ответственный» за большие успехи туринского «Ювентуса» в 90-е годы прошлого столетия, а также наставник чемпионской сборной Италии образца 2006 года.

- Липпи - мой идеальный тренер. Его харизма, его идеи... Вспоминаю Эрикссона, также отличного тренера. Он был очень мягким тренером. Максимум на что он был способен в плане жесткости - стукнуть кулаком по двери раздевалки. Но в том «Лацио» были игроки, которым не надо было ничего говорить - Манчи, Синиша, Неста, - цитирует слова Вьери Corriere della Sera.

Вьери закончил карьеру в 2009 году.