Тудор нахваливает французский чемпионат

Бывший наставник «Удинезе» и «Вероны», хорватский специалист Игор Тудор, работает сейчас в аналогичном качестве в Марселе. И он считает, что французский футбол во многом превосходит итальянский.

- Во Франции есть «ПСЖ», который не имеет равных в Италии, он сильнее любого итальянского клуба. Потом есть три-четыре команды, которые сильнее в Италии. Но затем, где-то с шестого места и ниже, чемпионат Франции сильнее. Если какой-нибудь «Эмполи» или «Специя» сыграют с «Реймсом» или «Страсбургом», то французские команды выиграют, - цитирует слова Тудора L'Equipe.

Стоит заметить, однако, что «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а три итальянских клуба вышли в четвертьфинал и как минимум один будет в полуфинале.