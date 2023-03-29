Агенты Жиру проводят встречу с боссами «Милана»

Агенты нападающего Оливье Жиру в среду проводят встречу с руководителями «Милана». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт связывает 36-летнего Жиру с «Миланом» до конца нынешнего сезона. Обе стороны хотят продолжить сотрудничество, и сейчас они обсуждают новое трудовое соглашение.

За «Милан» Оливье Жиру выступает с лета 2021 года. За «россонери» француз провёл 72 матча, в которых забил 26 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.

Добавим, что «Милан» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.