Моуринью принял решение о своём будущем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью использовал мартовскую паузу на матчи национальных сборных, чтобы подумать о своём будущем. Как сообщает Corriere dello Sport, Особенный принял решение остаться в римском клубе до истечения его действующего контракта, то есть до конца сезона 2023/2024.

Отмечается, что Моуринью думал о своём будущем в Лондоне, куда он отправился для проведения времени со своей семьёй.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. При этом от второго «Лацио» команда Жозе Моуринью отстаёт всего лишь за пять зачётных баллов.

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