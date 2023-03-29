Как Моуринью стал посмешищем в Италии

Глупо спорить с тем, что Жозе Моуринью входит в число топовых тренеров. За португальца говорят его достижения. Многие тренеры с удовольствием согласились бы на прозвище «Физрук» при таком количестве трофеев. Скажете, что Моуринью способен давать результат только с дорогим составом? Вспоминаем «Порту». Скажете, что Жозе способен ставить только скучный оборонительный футбол? Вспоминаем «Реал» - рекорд результативности «сливочных» в Ла Лиге при Моуринью до сих пор никто не побил.

Однако так получилось, что о Моуринью часто говорят не из-за игры и результатов его команд, а из-за его поведения. Жозе и ранее часто был резок в высказываниях и поступках, но последнее время Особенный становится каким-то уж чересчур токсичным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует поведение португальца.

Подписав контракт с «Ромой», Моуринью рассказывал о том, что он изменился. «Я не буду искать неприятностей. Теперь у меня больше опыта. Я стал более сильным эмоционально», - говорил португалец на первой пресс-конференции.

Жозе и раньше пытался показывать, что он стал более зрелым. В «Тоттенхэме» Особенный преуменьшал свои заслуги, нахваливая игроков, устраивал ужин с командой болбою, которого похвалил за быструю доставку мяча игроку перед голевой атакой… В «Манчестер Юнайтед» в ответ на комплименты тренера одного из скромных клубов Лиги Европы Моуринью рассказывал, что до сих пор учится у многих, в том числе у того, что выдал ему комплименты (это был Юрий Вернидуб из «Зари»). В общем, Жозе изображал из себя добряка. Но «быть» и «казаться» - разные вещи. Период в «Роме» чётко показывать, что измениться Моуринью не способен.

Будучи тренером «Ромы», Моуринью не раз вступал в перепалки с оппонентами и судьями. Наиболее обсуждаемым стал инцидент в недавнем матче Серии А против «Кремонезе». «Рома» тогда проиграла команде, у которой до игры в графе побед стоял жирный ноль, что, конечно, было позорным результатом для Моуринью и его команды.

Но ещё более позорным оказалось поведение португальца. Он получил красную карточку по итогам конфликта с Марко Серрой, работавшим на той игре четвёртым рефери. Итальянские СМИ быстро узнали, что в ответ на претензии Моуринью Серра сказал примерно следующее: «Иди занимайся своими долбанными делами. Все смеются над тобой. Иди домой».

Моуринью был в бешенстве. После игры португальский тренер сказал, что за такие слова (какие именно, он не уточнил) мог бы подать на Серру в суд.

Конечно, четвёртый рефери не имеет права в подобном тоне разговаривать с тренерами, что бы ни случилось. Однако во фразе «Все смеются над тобой» есть львиная доля правды. За Моуринью по ходу его карьеры и правда было весело наблюдать, но в последнее время он просто стал посмешищем. Кто-то скажет, что после позорного поражения от «Кремонезе» Жозе проявил отвагу и взял удар на себя, защищая команду. Но по дисциплинарным наказаниям в этом сезоне тренер «Ромы» превосходит не только всех своих коллег, но и всех футболистов в Серии А. Это явно перебор.

Поведение Моуринью идёт во вред «Роме». Тренер, который регулярно отсутствует в технической зоне из-за дисквалификации, не может работать максимально эффективно, каким бы гениальным он ни был. К тому же Жозе совсем не стремится делать выводы. Недавно, даже будучи дисквалифицированным, он вступил в мини-конфликт с президентом «Лацио», спросив у Клаудио Лотито в подтрибунке: «Ты кто такой?»

Наверняка в «Роме» серьёзно задумываются над поведением Моуринью, ведь оно может мешать команде, борющейся за место в Лиге чемпионов. Плюс не стоит забывать о репутационных факторах. Так что Особенный вполне может покинуть Рим уже ближайшим летом. Вряд ли Моуринью способен измениться, но ему точно нужно остудить пыл, ведь над ним теперь смеются даже те, кто считал его поведением забавным.

Реклама

Александр Тихий