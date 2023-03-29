«Милан» установил дедлайн переговоров с Леау

Руководство «Милана» планирует провести финальные переговоры с португальским нападающим Рафаэлом Леау в ближайшие две недели. Если стороны так и не договорятся, то «россонери» выставят форварда на продажу в летнее трансферное окно, рапортует Gazzetta dello Sport.

Срок действующего трудового соглашения Леау с миланским топ-клубом рассчитан до середины 2024 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает Рафаэла в качестве замены аргентинцу Лионелю Месси.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата 23-летний нападающий принял участие в 25 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.