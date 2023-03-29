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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича выбрал между Роналду и Месси

29 Марта 2023 • 11:14 Комментировать

Один из лидеров «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос, кто лучше: португалец Криштиану Роналду или аргентинец Лионель Месси.

В общении с журналистом грузинский полузащитник отдал предпочтение бывшему нападающему мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

Месси играет в Лиге 1 за столичный «ПСЖ». Действующий контракт аргентинца с французским грандом истекает летом текущего года.

Напомним, что в активе Месси семь «Золотых мячей». Роналду, в свою очередь, получил пять подобных наград.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Наполи Хвича Кварацхелия
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