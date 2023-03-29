Эранио: «Конечно, Спаллетти не хотел «Милан» в соперники»

Бывший футболист итальянского «Милана» Стефано Эранио считает, что «Наполи» будет непросто справиться с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, особенно памятуя о большом историческом опыте «Милана» в этом престижнейшем турнире.

- Уверен, что Спаллетти не хотел «Милан» в соперники, у «Милана» Лига чемпионов в ДНК, и, несмотря ни на что, именно в этом турнире они могут выдать две идеальные игры и пройти дальше, - цитирует Эранио pianetamilan.it.

Напомним, что в последний раз итальянский «Милан» побеждал в самом престижном турнире футбольной Европы в далеком 2007 году.