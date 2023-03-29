Де Кетеларе: «Хочу тоже кое-что доказать»

После шокирующе слабой первой половины сезона в «Милане» бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе постепенно приходит в себя и начинает говорить о своих амбициях. Как пояснил де Кетеларе, он испытывает желание доказать скептикам, что они были неправы:

- Я голоден, я хочу показать это, что я знаю толк в хорошей игре. Я не хочу становиться обузой. Не стоит, однако, верить журналистам, которые каждый день пишут обо мне, что я плачу, приезжая на тренировки команды, - цитирует слова де Кетеларе pianetamilan.it.

Напомним, что бельгиец стал игроком «Милана» прошлым летом.