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Чемпионат Италии. Серия А

Фёллер: «Сейчас «Наполи» столь же силён, как «Бавария»

29 Марта 2023 • 05:19 Комментировать

Бывшая звезда немецкого футбола Руди Феллер, выступавший в свое время в Италии, считает, что «Наполи» не уступает сейчас в своей силе мюнхенской «Баварии», которую Феллер считает своеобразным эталоном на данный момент.

- Я считаю, что «Наполи» и «Бавария» - две лучшие команды в Лиге чемпионов на данный момент, команды, которые дарят красивый футбол. Кварацхелия, да и не только он, конечно же, и Осимхен также, - цитирует слова Феллера pianetamilan.it.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира в европейском футболе, «Наполи» предстоит сразиться с «Миланом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Руди Фёллер Наполи
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