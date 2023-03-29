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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони госпитализировали, но вскоре выписали

29 Марта 2023 • 04:29 Комментировать

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони, не лучшим образом начал неделю - ему потребовалась госпитализация после того, как он пожаловался на боли. Врачи сочли за благо проверить его организм должным образом и положили Сильвио в клинику «Сан-Рафаэле» в Милане, но вскоре Берлускони, в прошлом премьер-министра Италии, выпустили.

Это уже далеко не первый подобный случай в жизни Сильвио, ведь и возраст его, как известно, уже далеко не мальчишеский. В прошлом году ему также потребовалась госпитализация.

В настоящий момент Берлускони, напомним, является владельцем клуба «Монца», который достаточно успешно проводит свой первый сезон в высшей лиге итальянского чемпионата Серии А. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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