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Чемпионат Италии. Серия А

«Ливерпуль» собирается выложить более 70 миллионов евро за Мин Джэ

29 Марта 2023 • 04:07 Комментировать

Корейский центральный защитник Ким мин Джэ очень нужен английскому «Ливерпулю» - команда Юргена Клоппа готова выложить за его услуги более семидесяти миллионов евро (60 миллионов фунтов стерлингов, уточняет Four Four Two).

Но «Ливерпуль» не одинок в своем стремлении заполучить самоотверженно играющего корейца - конкуренцию «красным» составляет «Манчестер Юнайтед», которому не привыкать выплачивать круглые суммы за защитников.

Напомним, что Ким мин Джэ перебрался в итальянский «Наполи» прошлым летом, ранее корейский оборонец защищал цвета турецкого «Фенербахче». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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