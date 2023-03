«Ливерпуль» собирается выложить более 70 миллионов евро за Мин Джэ

Корейский центральный защитник Ким мин Джэ очень нужен английскому «Ливерпулю» - команда Юргена Клоппа готова выложить за его услуги более семидесяти миллионов евро (60 миллионов фунтов стерлингов, уточняет Four Four Two).

Но «Ливерпуль» не одинок в своем стремлении заполучить самоотверженно играющего корейца - конкуренцию «красным» составляет «Манчестер Юнайтед», которому не привыкать выплачивать круглые суммы за защитников.

Напомним, что Ким мин Джэ перебрался в итальянский «Наполи» прошлым летом, ранее корейский оборонец защищал цвета турецкого «Фенербахче».