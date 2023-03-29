«Ливерпуль» задумался о приобретении Брозовича

Хорватский полузащитник Марсело Брозович, весьма вероятно, покинет миланский «Интер», но отправиться от может куда угодно - если доселе на него претендовала в основном каталонская «Барселона», то сейчас к ней добавился и английский «Ливерпуль».

Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Однако, как уточняет источник, сам игрок на самом деле хотел бы остаться в «Интере», но он понимает, что стал вторым выбором для Симоне Индзаги и получает недостаточно игрового времени.

Напомним, что хорватский полузащитник выступает за миланский клуб с далекого уже 2016 года.