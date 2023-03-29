Иммобиле вернулся в строй

Хорошие новости для поклонников «Лацио» - в строй вернулся Чиро Иммобиле, который в последнее время страдал из-за мелких, но неприятных травм, из-за чего Маурицио Сарри придерживал лучшего нападающего клуба и не выпускал его на поле.

Впрочем, и без этого «Лацио» провел месяц отлично, выиграв у «Наполи» и «Ромы». Во вторник Чиро вышел на поле в спарринг-матче, прошедшем на базе команды в Формелло, и «отгрузил» несколько голов.

В следующем туре «Лацио» предстоит сыграть на выезде с дебютантом высшей лиги итальянской Серии А - «Монцей». Это случится второго апреля, в ближайшее воскресенье.