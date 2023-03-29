Тотти вспомнил свой дебют, с момента которого исполнилось 30 лет

Вчера, 28 марта, Франческо Тотти отметил тридцать лет со дня дебюта в «Роме», это случилось 28 марта 1993 года в игре с «Брешией», когда его выпустил на замену Вуядин Бошков - югославский наставник тогдашней «Ромы».

- Тридцать лет... Неужели? Для шестнадцатилетнего паренька дебют означал настоящую бурю эмоций. Сейчас мне кажется, что эмоции остались теми же. Разное было за эти годы, но я хочу сказать «спасибо» клубу, руководству, тифози, за все-все, - написал Тотти.

Напомним, что Франческо Тотти закончил карьеру в 2017 году, он всю карьеру отыграл в одном-единственном клубе - «Роме».