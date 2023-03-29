Сарри - лучший тренер Серии А в марте

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри признан лучшим тренером итальянской Серии А в марте. В ходе первого месяца весны римлянам удалось выиграть два больших матча - с «Наполи» и римском дерби с «Ромой», также была ничья с «Болоньей» и победа с «Сампдорией» 27 февраля.

В результате сейчас римский клуб занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, а в следующем туре команда, которая в последний раз становилась чемпионом Италии в 2000 году, сыграет с дебютантом высшей лиги итальянского футбола - «Монцей». Эта встреча состоится второго апреля, в ближайшее воскресенье.