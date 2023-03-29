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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри - лучший тренер Серии А в марте

29 Марта 2023 • 02:48 Комментировать

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри признан лучшим тренером итальянской Серии А в марте. В ходе первого месяца весны римлянам удалось выиграть два больших матча - с «Наполи» и римском дерби с «Ромой», также была ничья с «Болоньей» и победа с «Сампдорией» 27 февраля.

В результате сейчас римский клуб занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, а в следующем туре команда, которая в последний раз становилась чемпионом Италии в 2000 году, сыграет с дебютантом высшей лиги итальянского футбола - «Монцей». Эта встреча состоится второго апреля, в ближайшее воскресенье. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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