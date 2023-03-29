Ибрагимович потерял близкого друга-журналиста - он скончался от лейкемии в возрасте 46 лет

Печальная новость для Златана Ибрагимовича - в возрасте 46 лет скончался Тийс Слегерс, спортивный журналист и близкий друг Златана Ибрагимовича. Он проиграл борьбу с лейкемией, которой болел уже несколько месяцев. Слегерс работал в качестве журналиста в Football International,

- Наша дружба зародилась в Нидерландах, когда у меня еще никого не было. Мы проводили время вместе, играли в теннис. Он очень поддерживал и помогал мне. Журналисты на самом деле уже тогда были моими врагами, но он - нет, наоборот. Держись, Тийс, - написал несколько месяцев тому назад Ибрагимович, когда стало известно о болезни.

Напомним, что Ибрагимович выступал в Нидерландах с 2001 по 2004 год.