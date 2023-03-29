Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович потерял близкого друга-журналиста - он скончался от лейкемии в возрасте 46 лет

29 Марта 2023 • 02:32 Комментировать

Печальная новость для Златана Ибрагимовича - в возрасте 46 лет скончался Тийс Слегерс, спортивный журналист и близкий друг Златана Ибрагимовича. Он проиграл борьбу с лейкемией, которой болел уже несколько месяцев. Слегерс работал в качестве журналиста в Football International,

- Наша дружба зародилась в Нидерландах, когда у меня еще никого не было. Мы проводили время вместе, играли в теннис. Он очень поддерживал и помогал мне. Журналисты на самом деле уже тогда были моими врагами, но он - нет, наоборот. Держись, Тийс, - написал несколько месяцев тому назад Ибрагимович, когда стало известно о болезни.

Напомним, что Ибрагимович выступал в Нидерландах с 2001 по 2004 год. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
02:48 · Италия. Серия А
Сарри - лучший тренер Серии А в марте
02:32 · Италия. Серия А
Ибрагимович потерял близкого друга-журналиста - он скончался от лейкемии в возрасте 46 лет
00:56 · Италия. Серия А
«Милан» предложит Меньяну новый контракт с увеличением зарплаты
28 Марта
22:53 · Англия. Премьер-лига
Линделоф предложил свои услуги топ-клубу Серии А
22:36 · Италия. Серия А
Онана может вернуться в сборную Камеруна в сентябре
21:31 · Италия. Серия А
Влахович – о словах Тони: «Он не знает, что значит выступать за сборную Сербии»
21:13 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис намерен покинуть «Интер» летом
20:33 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер интересен четырём топ-клубам
17:52 · Италия. Серия А
«Интер» готов повысить оклад Бастони
17:37 · Италия. Серия А
Ди Мария близок к продлению контракта с «Ювентусом» до 2024 года слухи
17:05 · Италия. Серия А
Зелиньски: «Слово «скудетто» никогда нас не пугало»
16:52 · Италия. Серия А
Зелиньски ответил на вопрос о своём будущем
16:39 · Англия. Премьер-лига
Осимхен узнавал об АПЛ у Айуоби
16:32 · Италия. Серия А
Назван тренер, который может заменить Симеоне в «Атлетико»
16:24 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры с де Дзерби слухи
Все новости
Рекомендуем