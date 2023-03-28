«Интер» готов повысить оклад Бастони

«Интер» рассчитывает избежать ситуации, при которой защитника Алессандро Бастони придётся продавать летом по сниженной цене или расставаться через год бесплатно. Миланский клуб хочет как можно скорее договориться с 23-летним футболистом о новом трудовом соглашении.

Как сообщает Calciomercato, «Интер» готов предложить Бастони зарплату в 4 миллиона евро за сезон. Сейчас защитник зарабатывает в год около 2,8 миллиона евро. В миланском клубе уверены в том, что договориться с Бастони удастся.

Всего за «Интер» Алессандро Бастони провёл 148 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт 3 гола и 13 результативных передач на партнёров.