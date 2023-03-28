Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Назван тренер, который может заменить Симеоне в «Атлетико»

28 Марта 2023 • 16:32 Комментировать

«Атлетико» постепенно готовится к завершению эры Диего Симеоне. Следующим рулевым «матрасников» может стать Джан Пьеро Гасперини, о чём на своих страницах рассказывает Tuttosport.

По данным источника, кандидатура Гасперини была предложена президенту «Атлетико» Энрике Сересо его советниками. Идея с приглашением итальянца считается привлекательной по ряду причин, включая его захватывающий стиль футбола и результаты при скромных бюджетах.

Джан Пьеро Гасперини работает с «Аталантой» с лета 2016 года. В 320 матчах под руководством этого специалиста бергамаски добились 163 побед при 79 ничьих и 78 поражениях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аталанта Джан Пьеро Гасперини Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
16:52 · Италия. Серия А
Зелиньски ответил на вопрос о своём будущем
16:39 · Англия. Премьер-лига
Осимхен узнавал об АПЛ у Айуоби
16:32 · Италия. Серия А
Назван тренер, который может заменить Симеоне в «Атлетико»
16:24 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры с де Дзерби слухи
15:55 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не будет бороться за топ-защитника из Серии А
15:19 · Италия. Серия А
«Атлетико» не заинтересован в Себальосе, приоритет клуба – Софьян Амрабат
15:00 · Италия. Серия А
Пирло объяснил, за счёт чего «Наполи» лидирует в Серии А
14:50 · Италия. Серия А
Сарри признан лучшим тренером Серии А в марте
14:26 · Италия. Серия А
Пирло: «Не понимаю, как можно ставить Анчелотти выше Конте, Липпи и Аллегри» 1
14:11 · Германия. Бундеслига
Гнабри может уйти из «Баварии» и итальянский гранд
13:59 · Италия. Серия А
Пирло выразил надежду на победу итальянского клуба в Лиге чемпионов
13:32 · Италия. Серия А
Пирло хотел бы вернуться в «Ювентус»
13:24 · Италия. Серия А
«Одной левой» - Кассано высмеял сборную Италии
13:20 · Италия. Серия А
Диас выбирает между «Реалом» и «Миланом»
13:13 · Италия. Серия А
Стало известно, от чего зависит будущее Моуринью
Все новости
Рекомендуем