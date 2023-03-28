Назван тренер, который может заменить Симеоне в «Атлетико»

«Атлетико» постепенно готовится к завершению эры Диего Симеоне. Следующим рулевым «матрасников» может стать Джан Пьеро Гасперини, о чём на своих страницах рассказывает Tuttosport.

По данным источника, кандидатура Гасперини была предложена президенту «Атлетико» Энрике Сересо его советниками. Идея с приглашением итальянца считается привлекательной по ряду причин, включая его захватывающий стиль футбола и результаты при скромных бюджетах.

Джан Пьеро Гасперини работает с «Аталантой» с лета 2016 года. В 320 матчах под руководством этого специалиста бергамаски добились 163 побед при 79 ничьих и 78 поражениях.