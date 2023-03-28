«ПСЖ» не будет бороться за топ-защитника из Серии А

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ не перейдёт в «ПСЖ». Как сообщает портал Goal со ссылкой на Sky Sports, гранд Лиги 1 не будет участвовать в гонке за 26-летним корейцем.

Ким Мин Джэ проводит прекрасный сезон в «Наполи», поэтому он оказался на радарах многих грандов, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». В контакте защитника прописана опция возможного выкупа за 70 миллионов евро.

Ким Мин Джэ провёл за «Наполи» 35 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что «Наполи» в этом сезоне имеет прекрасные шансы стать чемпионом Италии впервые с 1990 года.